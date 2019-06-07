МИД РФ: Запад начал прозревать

Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM Западные страны, которые на протяжении последних пяти лет ведут политику санкций в отношении России, в настоящее время начали понимать, что эти меры значительно затронули и их самих и захотели вернуться к прежним позициям. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического высказала официальный представитель Министерства иностранных РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что антироссийские кампании, безусловно, создали России немало трудностей.

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«Но эти трудности в первую очередь, как это ни парадоксально, коснулись их же самих. На примере Евросоюза мы видим, какие издержки они понесли, — сказала Захарова в интервью ТАСС, отметив, что в настоящее время «происходит глобальное переосмысление».

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Санкции рикошетом: в Германии посчитали масштаб финансовых потерь

«Оно уже произошло. Возможно, сейчас происходит даже второй этап этой работы на Западе: как сделать так, чтобы, как они любят говорить, вернуться к концепции business as usual», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что западные страны много лет подряд говорили России, что теперь «бизнеса как обычно» не будет.

«Я думаю, что теперь они об этом очень пожалели. Идет переосмысление, как бы вернуться на прежние позиции», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и после неоднократно продлевались. При этом в странах Евросоюза уже не раз заявляли о больших потерях, которые страны несут в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы. Так, антироссийские санкции рикошетом ударили по Германии. Как заявлял депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер, при этом ФРГ достаётся больше, чем остальным странам Евросоюза. Так, потери страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС.

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