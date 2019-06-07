Пять партий Украины договорились о совместном участии в выборах — Вилкул

Киев, , 16:09 — REGNUM Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились о совместном участии во внеочередных выборах Верховную раду Украины, заявил заместитель председателя партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул 7 июня в социальной сети Facebook.

«Мы объединились! Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам». Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», — написал политик.

Вилкул пообещал, что новый союз политических сил проведёт децентрализацию на Украине и отменит антинародные реформы.

Согласно результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать около 48% избирателей. Второй по популярности является партия «Оппозиционный блок — За жизнь!», которую не следует путать с упомянутым «Оппозиционным блоком» Вилкула. «Оппозиционный блок — За жизнь!» поддержали 10,7% опрошенных.

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