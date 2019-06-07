Замглавы МИД приоткрыл содержание саммита Россия — Африка в Сочи

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Подписание ряда межгосударственных соглашений и торговых договоров ожидается в рамках саммита Россия — Африка, который состоится в Сочи 24 октября. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Богданов, выступая 7 июня в рамках бизнес-диалога «Россия — Африка» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что на пленарных заседаниях саммита должно пройти глубокое обсуждение согласованных мер по противодействию терроризму и экстремизму, обороту наркотиков и трансграничной преступности.

Намечено подписание двусторонних и многосторонних документов, в числе которых будут не только межгосударственные соглашения, но также торговые договоры, контракты и инвестиционные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пригласил на саммит «Россия — Африка» в Сочи руководителей всех стран Африканского континента. Первое в своем роде мероприятие главным образом посвящено отношениям России и африканских стран в различных сферах.

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