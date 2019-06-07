Пятница, 7 Июня 2019 года
15:53:59 МСК

Союз с собственными генералами для Трампа важнее, чем союз с Россией

Политика

Причина ухудшения отношений двух стран не в Мюллере

Союз с собственными генералами для Трампа важнее, чем союз с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 7 июня 2019, 15:41 — REGNUM  Бесспорно, что обвинение России во вмешательстве в выборы президента США и последующая за этим расследование спецпрокурора Роберта Мюллера стало поводом для санкций против России и ограничении наших дипломатических представительств. Здесь с Трампом можно согласится, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор института региональных проблем Дмитрия Журалёва.

Но, во-первых, по его мнению, это именно повод, а не причина. А во-вторых, и это главное — выход США из договоров по ограничению вооружений никак не связан с расследованием Мюллера, а эти действия нанесли российско-американским отношениям больший ущерб, чем санкции.

«Причина ухудшения отношений двух стран не в Мюллере, а в антироссийской позиции большинства американской элиты. И Трамп здесь не жертва, а полноправный участник.

Может, он и хотел бы улучшения отношений России и США, но союз с собственными генералами для него важнее, чем союз с Россией. Лукавит Дональд Трамп», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у США могут быть хорошие отношения с Россией, однако они пострадали из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы.

Читайте также: Расследование Мюллера подпортило отношения с Москвой, заявил Трамп

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить