Москва, , 15:41 — REGNUM Бесспорно, что обвинение России во вмешательстве в выборы президента США и последующая за этим расследование спецпрокурора Роберта Мюллера стало поводом для санкций против России и ограничении наших дипломатических представительств. Здесь с Трампом можно согласится, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор института региональных проблем Дмитрия Журалёва.

Но, во-первых, по его мнению, это именно повод, а не причина. А во-вторых, и это главное — выход США из договоров по ограничению вооружений никак не связан с расследованием Мюллера, а эти действия нанесли российско-американским отношениям больший ущерб, чем санкции.

«Причина ухудшения отношений двух стран не в Мюллере, а в антироссийской позиции большинства американской элиты. И Трамп здесь не жертва, а полноправный участник.

Может, он и хотел бы улучшения отношений России и США, но союз с собственными генералами для него важнее, чем союз с Россией. Лукавит Дональд Трамп», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у США могут быть хорошие отношения с Россией, однако они пострадали из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы.

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