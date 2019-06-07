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Путин: В России запустят «цифрового» омбудсмена

Политика

Путин намерен очистить ряды силовиков и судей от тех, кто «кошмарит» бизнес

Путин: В России запустят «цифрового» омбудсмена
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 15:43 — REGNUM  В России следует исключить возможность для злоупотребления правом и давления на бизнес. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается отношений бизнеса и правоохранительных структур. Логика наших действий заключается в следующем: дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом и давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул важность повышения прозрачности деловой среды. Путин анонсировал запуск своеобразного «цифрового омбудсмена» — платформы, где предприниматели смогут заявлять обо всех злоупотреблениях со стороны силовиков.

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Заметим, в первые дни форума топ-менеджеры и чиновники высшего звена хором жаловались на то, что силовики остаются, по сути, главным «экономическим регулятором» в стране, что ухудшает деловой климат.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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