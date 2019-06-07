Премьер-министр Эфиопии прибыл в Судан

Хартум, , 15:50 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии прибыл в Хартум утром 7 июня. Сегодня он встретится с главой переходного военного совета Судана, передает Reuters.

По информации агентства, целью визита стало разрешение политического кризиса, последовавшего за свержением 11 апреля президента Омара аль-Башира.

О прибытии премьер-министра Абий Ахмеда в социальной сети Twitter сообщила пресс-служба правительства Эфиопии.

Как сообщают дипломатические источники, Ахмед встретится как с главой переходного военного совета генерал-лейтенантом Абдель Фаттах аль-Бурханом, так и с представителями оппозиции.

Инициатива Эфиопии последовала за кровопролитным разгоном демонстрации. Инцидент стал наиболее острой эскалацией конфликта между властью и протестующими с момента свержения Башира.