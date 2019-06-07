Путин высоко оценил эффективность платформы «Россия – страна возможностей»

Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM В своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин высоко оценил качество и эффективность проектов платформы «Россия — страна возможностей», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сформировали целую платформу «Россия — страна возможностей», направленную на личностный, профессиональный рост. Проходящие в ее рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов, участников не только из России, но и из других стран. Подобный кадровый проект по масштабу не имеет себе равных — только в 2017—2018 годах он охватил свыше 1 миллиона 600 тысяч человек», — отметил Владимир Путин.

«И мы обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых, талантливых людей будут приходить в бизнес и науку, в госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать проблемы развития. Тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны», — подчеркнул президент России.