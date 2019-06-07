Пятница, 7 Июня 2019 года
15:47:20 МСК

США собираются поставить Тайваню оружия еще на два миллиарда долларов

Политика

США повышают уровень военного потенциала острова с конечной целью достижения им политической независимости от КНР

Вашингтон, 7 июня 2019, 15:33 — REGNUM  На фоне торговой войны с КНР США активно укрепляют военный потенциал Тайваня, стремясь к формированию им политической независимости от материкового Китая. Сообщается, что в Конгрессе США рассматривается вопрос о разрешении поставки на остров американского оружия на сумму более двух миллиардов долларов.

Речь идет о 108 основных боевых танках M1A2 Abrams, противотанковых и зенитных боеприпасах. Тайвань очень заинтересован в обновлении своего танкового парка из устаревших танков М60.

Представитель Государственного департамента США, который контролирует иностранные военные продажи, сказал, что правительство США не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие продажи или передачи оружия, прежде чем о них будет официально уведомлен Конгресс.

Следует заметить, что с помощью Соединенных Штатов Тайвань активно обновляет и свои военно-воздушные силы. Идет модернизация 144 самолетов F-16 A/B до версии F-16 Viper («Гадюка»). Общая стоимость проекта составляет 3,68 миллиарда долларов США. Он был начат еще в 2016 году. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

КНР считает Тайвань частью своей национальной территории. Военно-политическое руководство Китая неоднократно заявляло о готовности провести военную операцию по захвату острова в случае его реальных шагов к политической независимости.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить