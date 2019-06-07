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Германия выделит на помощь жителям Донбасса 5 млн евро

Политика

Общая сумма помощи превысит 11 млн евро

Германия выделит на помощь жителям Донбасса 5 млн евро
© ИА Красная Весна
Разрушения в Донецке после обстрела ВСУ

Киев, 7 июня 2019, 15:48 — REGNUM  До 2021 года Германия выделит 5 млн евро помощи жителям Донбасса, которые пострадали в результате войны. Об этом заявили в посольстве Германии на Украине, сообщило 7 июня информационное агентство УНИАН.

Помощь будет выделена благотворительной организации «Союз рабочих самаритян Германии» (СРС), которая действует на территории Украины.

«На период с 2019 до 2021 годов федеральное правительство выделило дополнительно 4,93 млн евро. В последние годы федеральное правительство уже предоставляло поддержку гуманитарной деятельности СРС на Украине объемом почти 6,5 млн евро. Благодаря решению о выделении новых средств, общая сумма помощи достигла более 11 млн евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря немецкой помощи жители подконтрольных Украине районов Донбасса будут обеспечены питанием, предметами гигиены, стройматериалами и топливом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, в которой находились предметы гигиены, медицинские препараты и оборудование, а также сельскохозяйственные инструменты.

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Война в Донбассе
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