Атака на танкеры в порту ОАЭ была сложной и скоординированной операцией

Абу-Даби, , 15:24 — REGNUM Появились подробности атаки на танкеры в порту Объединенных Арабских Эмиратов 12 мая 2019 года. Соответствующая информация представлена представителем ОАЭ членам Совета Безопасности ООН 6 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.

В документе нет выводов о том, кто стоит за этими атаками. Однако отмечается, что это была «сложная и скоординированная операция», за которой, скорее всего, стоит какое-то государство. Нападения 12 мая были направлены против двух саудовских танкеров, эмиратского судна и норвежского танкера.

Расследование данного инцидента проводилось совместными силами ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии. Предварительные итоги расследования говорят о том, что эти нападения требовали использования быстроходных катеров и водолазов с соответствующей подготовкой, которые, вероятно, устанавливали на судах под ватерлинией мины с высокой степенью точности, чтобы только вывести их из строя, а не потопить. Это была работа нескольких команд оперативников, которые координировали своевременную детонацию всех четырех зарядов в течение менее часа.

В документе, подписанном ОАЭ, КСА и Норвегией, говорится: «Хотя расследование всё ещё продолжается, эти факты являются убедительными признаками того, что четыре нападения были частью сложной и скоординированной операции, проведённой субъектом со значительным оперативным потенциалом, скорее всего государственным субъектом».

Не дожидаясь каких-либо итогов расследования, помощник президента США по национальной безопасности 29 мая сказал, что были использованы «морские мины почти наверняка из Ирана». Иран отрицает свою причастность к данной атаке. Не исключено, что это была так называемая атака «под чужим флагом», чтобы затем возложить ответственность на Иран.