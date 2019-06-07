Путин: развитие России нельзя исключить из мирового контекста

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 15:29 — REGNUM Развитие России нельзя планировать без учета глобального контекста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 7 июня в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что в силу «масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей» России нельзя строить её развитие без оглядки на обстановку в мире, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки.
Российский лидер заявил о кризисе текущей модели экономических отношений, который наблюдается, несмотря на рост мировой экономики в последние годы. Формально показатели растут, однако всем лидерам стран нужно откровенно признать кризис сложившейся модели глобализации, отметил он.
Путин высказался за возвращение в обиход понятий суверенитета как права каждой страны на свой путь развития и ответственности — не только за своё, но и за общее устойчивое развитие.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин также призвал пересмотреть мировую роль доллара, который США превратили в инструмент давления на другие страны. Он отметил, что этого требует изменившаяся ситуация в мире.
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