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Путин призвал к «демилитаризации» поставок жизненно важных товаров

Политика

Президент РФ считает необходимым избавить от санкций некоторые сферы глобальной торговли

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 15:19 — REGNUM  Некоторые сферы глобальной торговли следует защитить от экономических и политических санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря языком дипломатии, провести «демилитаризацию» ключевых сфер глобальной экономики и торговли, оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости», — сказал Путин.

Среди них он назвал лекарства, медицинское оборудование, системы для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат.

Владимир Путин подчеркнул, что эти направления имеют важнейшее значение для миллиардов людей. Зал встретил это предложение аплодисментами.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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