Переговоры главы «Газпрома» с Медведчуком и Бойко: ключевые заявления

Киев, , 15:08 — REGNUM Сегодня, 7 июня, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко в Санкт-Петербурге провели переговоры с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером о прямых поставках в Украину российского газа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Виктор Медведчук отметил, что в интересах граждан Украины договориться с Российской Федерацией о прямых поставках, так как это позволит снизить стоимость газа для населения Украины. Он напомнил, что об этом шла речь на предыдущей встрече делегации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с руководством РФ и «Газпрома» 22 марта.

«Ваше сообщение (А. Миллера. — Ред.), сообщение Дмитрия Анатольевича Медведева, а через несколько дней подтверждение этой позиции президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, что действительно при прямых поставках российского газа может быть снижена цена на 25%, — это был своего рода луч света в темном царстве», — сказал Медведчук.

Он напомнил, что на Украине реакция на эту встречу была «бурной», причем со стороны власти это была бурная негативная реакция.

«Потому что не далее как на следующий день господин президент, тогда еще Порошенко, просто в конвульсиях политических предсмертных, в агонии начал излагать суть нашей встречи и рассказывать не по поводу тех скидок, которые может дать «Газпром». Он начал рассказывать, куда поехали, кто поехал, какие переговоры будут вести. Кабмин вообще устроил шоу, где выступали и выскакивали из штанов — господин генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела против нашего прямого с Юрием Анатолиевичем Бойко перелета в Москву. Запретили любые полеты в Россию, хотя раньше давали разрешение на полеты. Возбудили дело против авиационных служб», — рассказал Медведчук.

При этом он подчеркнул, что, отстаивая и защищая интересы граждан Украины, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет о необходимости снизить стоимость газа и договориться с Российской Федерацией о прямых поставках голубого топлива в Украину.

«Решить проблему транзита, а это действительно проблема, потому что с 1 января 2020 года — это время «Ч», когда прекратятся не только поставки газа в соответствии с транзитом в Европу, так как транзитный договор не продлен и никто даже не ведет переговоры с украинской властью. А это действительно очень серьезный вопрос для экономики нашей страны. Ну, и прекратятся поставки газа по транзиту, а значит, прекратятся поставки газа, которые якобы сегодня Украина (а это не отвечает действительности, о чем я неоднократно говорил) покупает по реверсу из Европы у газовых европейских операторов. Это российский газ, который заходит на восточной границе в Украину, газ, который приобретается и используется в Украине. Но по документам его оформляют как реверс. Ну, с этим обманом жить дальше нельзя», — заявил Медведчук.

В свою очередь, Юрий Бойко отметил, что после прихода к власти партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» знает, как обеспечить снижение стоимости газа для украинцев.

«А самое главное — обеспечим гарантии транзита, что позволит загрузить газотранспортную систему, да и, собственно говоря, обеспечить все существование нашей газовой отрасли», — заявил он.

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что рад слышать о позитивной реакции украинского общества на перспективы прямых переговоров по газовым вопросам.

«Мы отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и заключению контракта на поставку российского газа в Украину. Этот контракт будет прямой — между «Газпромом» и украинской компанией-оператором», — сообщил он.

«Пока не было никаких сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам, и в связи с этим готовы с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» продолжить прямые контакты, прямые переговоры и по контракту на транзит, и по контракту на поставку газа», — добавил Миллер.

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук в Москве провели встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По итогам переговоров Миллер заявлял, что «Газпром» готов провести переговоры на поставку российского газа напрямую в Украину. По его словам, цена по такому контракту для конечных потребителей может быть «где-то на четверть ниже нынешнего уровня»