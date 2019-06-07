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Путин предложил создать международный банк данных проектов развития

Политика

Россия готова разместить там свои успешные кейсы

Путин предложил создать международный банк данных проектов развития
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 15:15 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин предложил создать банк успешных проектов развития, доступный для всего мира. Об этом он заявил 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Путина, это поможет адаптировать к современным реалиям систему мировой торговли, повысит эффективность работы ВТО, реально поможет учитывать запросы развивающихся стран, которые решают вопросы модернизации промышленности, аграрного сектора и социальной сферы.

«Предлагаем подумать о создании открытого доступного банка данных с лучшими пратиками и проектами развития. Россия готова разместить на такой платформе свои успешные кейсы в социальной, демографической и экономической сферах», — заявил Путин.

Ранее президент РФ заявил, что государства Запада, прежде проповедовавшие свободу торговли, перешли на язык торговых войн, как только увидели новых конкурентов из других частей мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Мировая модель экономических отношений оказалась в кризисе

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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