США превращают модель глобализации в пародию — Путин

Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM США распространяют свою юрисдикцию в экономической сфере на весь мир, констатировал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Североамериканскую страну он привел в пример впадения в крайность, превращения универсалистской модели глобализации «в пародию, карикатуру на саму себя».

«Когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир. Кстати говоря, 12 лет назад я уже об этом говорил», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что такая модель противоречит логике нормального межгосударственного общения. Другой крайностью Путину видится фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание.

«Это путь к бесконеченым конфликтам, к торговым войнам, а может быть, и не только торговым», — добавил Путин.

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