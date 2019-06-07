Кандидат в мэры Стамбула от оппозиции: Турция по-прежнему стремится в ЕС

Стамбул, Турция, , 15:09 — REGNUM Переговоры между Брюсселем и Анкарой о вступлении Турции в Европейский союз (ЕС) должны продолжаться. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил кандидат в мэры Стамбула от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу.

Политик подчеркнул, что ЕС и Турция поддерживают «отношения на многих уровнях». Он указал, что действующее правительство Турции допустило ошибки в текущих отношениях с ЕС.

«Европа не должна беспокоиться по поводу Турции. Это не ближневосточная страна», — сказал Имамоглу.

Он заверил, что Турция не отошла от европейских ценностей, и намерен придать турецкой демократии новый импульс, если одержит победу на повторных выборах мэра Стамбула 23 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты мартовских выборов мэра Стамбула были аннулированы Высшим избирательным советом из-за многочисленных нарушений. Тогда Экрем Имамоглу одержал победу с перевесом в 13,7 тыс. голосов над кандидатом от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йилдырымом.

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