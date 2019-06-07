В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.

«Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville», — говорится в заявлении.

В ВМС США считают, что российский корабль подошел к американскому крейсеру на расстояние 15−30 метров и вынудил его резко изменить курс и уйти в сторону, чтобы избежать столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ заявили, что утром 7 июня отряд российских кораблей и авианосная ударная группа ВМС США шли параллельными курсами.

В какой-то момент Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метров от корабля. Чтобы избежать столкновения, российский корабль был вынужден экстренно маневрировать.

Читайте также: Инцидент с крейсером ВМС США мог быть «эксцессом исполнителя»