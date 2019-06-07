Путин: Запад перешел к «выкручиванию рук»

Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Государства, прежде проповедовавшие свободу торговли, перешли на язык торговых войн, как только прежние принципы стали им неудобны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма, прямого и скрытого», — констатировал Путин.

На его взгляд, источником кризиса мировых экономических отношений и подрыва доверия между участниками является несовершенство модели глобализации, предложенной в конце ХХ века, так как она всё меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности.

Так, за последние 30 лет доля развитых стран в глобальном ВВП, по паритету покупательской способности, снизилась с 58% до 40%, а «группы семи» — с 46% до 30%, в то время как вес стран с развивающимися рынками растет. Такое быстрое становление новых экономик, со своими интересами, платформами развития и взглядами на глобализацию, плохо стыкуется с представлениями, которые недавно казались незыблемыми, полагает Путин.

«Заданные шаблоны, по сути, ставили страны Запада — нужно об этом сказать прямо — в исключительное положение, давали им фору и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство. Остальным странам оставалось следовать в их фарватере», — сказал президент РФ.

По его мнению, когда «конкуренты подросли», а комфортная и привычная система для западных держав начала расшатываться, «взыграли амбиции и стремления сохранить свои преимущества любой ценой».

«И государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами», — подчеркнул Владимир Путин.

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