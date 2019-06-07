ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль

Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) США считают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были «непрофессиональными и опасными» для американского экипажа. Об этом сегодня, 7 июня, заявил командующий 7-м флотом США Клейтон Досс, сообщает BBC.

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Как следует из заявления флота, российский корабль «совершил небезопасный маневр против крейсера USS Chancellorsville».

«Адмирал Виноградов» подошёл на расстояние от 50 до 100 футов (15—30 м) от USS Chancellorsville в Филиппинском море», — заявили в США.

В свою очередь в Тихоокеанском флоте заявили, что инцидент произошёл на юго-востоке Восточно-Китайского моря, обвинив американский крейсер в совершении опасного манёвра. Это заявление Досс опроверг, назвав «пропагандой».

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Как сообщало ИА REGNUM, морской инцидент произошёл сегодня утром, 7 июня. Пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что ракетный крейсер США Chancellorsville при следовании отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США в Восточно-Китайском море параллельными курсами внезапно изменил направление движения и пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 м от судна. Такой опасный манёвр едва не спровоцировал столкновение, во избежание которого экипажу российского корабля пришлось «экстренно маневрировать».

Напомним, на днях пресс-служба военно-морских сил США обвинила российский истребитель Су-35 в небезопасном перехвате американского разведывательного самолёта P-8A Poseidon над Средиземным морем. Американские военные считают, что российский истребитель якобы пролетел на высокой скорости и создал риск для членов экипажа P-8A Poseidon.

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