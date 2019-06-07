Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» выгоден и России, и Европе, но его «бесконечно пытаются торпедировать». Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуацию с «Северным потоком — 2» он привел в пример вместе с тактиками «рейдерского захвата» в экономике, торговых войн и «выкручивания рук». Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.

«Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие, и поэтому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать», — заявил Путин.

У него также вызывает озабоченность, что «такая разрушительная практика» перекочевала и в формирующиеся отрасли, например, Путин указал на ситуацию вокруг китайской компании Huawei, которую, как заявил президент, пытаются вытолкнуть с глобального рынка, что некоторые называют первой технологической войной новой эпохи.

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Как сообщало ИА REGNUM, задержка в получении разрешения от Дании по строительству газопровода «Северный поток — 2» может привести к отсрочке ввода проекта, заявил на полях Петербургского международного экономического форума директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. По его словам, есть риск, что компания не получит разрешение от Дании вовремя.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

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