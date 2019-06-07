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Страны ЕС могут пойти на новую отсрочку по Brexit — Times

Политика

Не хотят, но готовы

Лондон, 7 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Очередной перенос даты Brexit может поддержать Евросоюз в случае, если британским властям не удастся утвердить условия выхода из содружества до 31 октября — объявленного срока «расставания» с ЕС. Об этом 7 июня пишет газета The Times со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Не менее 25 стран ЕС согласны дать Лондону новую отсрочку. В европейских странах переноса Brexit не хотят, но готовы пойти на это, так как никто не хочет «оказаться тем, кто перекроет кислород», отметил собеседник газеты.

Издание отмечает, что правительства стран солидарны с британским министром иностранных дел Джереми Хантом, который назвал «жесткий» Brexit «политическим самоубийством» для главы правительства. По его мнению, большинство в парламенте не поддержит Brexit без сделки с ЕС, что приведет к роспуску правительства, а новый кабинет министров распорядится о втором референдуме.

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