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Главой Одинцовского округа Подмосковья избран Андрей Иванов

Политика

Его выбрали на пять лет

Одинцово, Московская область, 7 июня 2019, 14:47 — REGNUM  Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской области избрал главой округа Андрея Иванова, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM.

Глава муниципального образования избран сроком на пять лет.

Иванов Андрей Робертович с 2014 года руководил Одинцовским районом Подмосковья. В 2019 году в результате административной реформы произошло объединение Одинцовского района, города Одинцово и города Звенигород в Одинцовский городской округ.

Ранее прошли выборы в Совет депутатов городского округа Одинцово.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском округе Одинцово немало противников объединения. Недавно на митинг в Барвихе пришло около 500 человек. Протестные настроения также сильны в Звенигороде.

Читайте ранее в этом сюжете: Митинг вывел на улицу сотни жителей подмосковной Барвихи

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