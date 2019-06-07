Путин: Мировая модель экономических отношений оказалась в кризисе

Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Современная модель экономических отношений находится в кризисе, а решение проблем отодвигается в будущее. Об этом заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Путин отметил, что формально за последнее время рост глобальной экономики находился на уровне 3%.

«Но на наш взгляд ‑ и лидерам государств, и всем нам необходимо откровенно признать — несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, находится в кризисе. Этот кризис носит всеобъемлющий характер, проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что после окончания Холодной войны и включения в процессы глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась.

«Доминириующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции — назовем ее евроантлантической — стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», — добавил Путин.

Тем не менее, по его словам, этот период, когда главным драйвером нарекли мировую торговлю, по историческим меркам оказался недолговечным, и его механизмы уже не срабатывают.

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