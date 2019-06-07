Нацассамблея Франции приняла поправку к закону об ограничении скорости

Париж, , 15:13 — REGNUM Национальная Ассамблея Франции проголосовала за возможность смягчения закона об ограничении скорости движения до 80 км/ч на второстепенных дорогах страны, сообщает Le Figaro.

Депутаты парламента дали зеленый свет законопроекту о мобильности, который даст возможность мэрам отказаться от ограничения скорости движения, вступившего в силу в июле 2018 года.

Издание отмечает, что эта непопулярная мера считается «одним из детонаторов» кризиса «желтых жилетов» во Франции.

Национальная Ассамблея — нижняя палата парламента Франции. Законопроект после принятия передается президенту Франции для промульгации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, мера по снижению скорости движения с 90 км/ч до 80 км/ч коснулась около 400 тыс. км второстепенных дорог во Франции.

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