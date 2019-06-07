Сирийские войска смогли вернуться на оставленные рубежи

Дамаск, , 14:30 — REGNUM Сирийской арабской армии 7 июня в ходе наступления удалось вернуть практически всю территорию, которая была захвачена джихадистами во второй половине дня 6 июня и ночью 7 июня. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News. Издание ссылается на свои источники среди сирийских военных.

Очищена стратегическая высота Таль-Малах. С нее открывался вид на шоссе, соединяющее два оплота правительственных сил в районе: города Мхарде и Скальбия. Также удалось отбить город Кафр-Хауд. Сейчас идут ожесточенные бои за город Джибин. Этот город был первым захвачен джихадистами в ходе контрнаступления 6 июня. Большую роль в возвращении территорий сыграла российская и сирийская авиация.

Контрнаступление террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзников из протурецкого Фронта национального освобождения началось 6 июня во второй половине дня с мощной ракетно-артиллерийской подготовки.

Целью боевиков был захват города Мхарде. Однако эта цель достигнута не была. Мхарде — город с преимущественно христианским населением. На его окраине расположен важнейший энергетический объект страны — тепловая электростанция.

Боевики опубликовали в сетях большое количество снимков о своих действиях. Что интересно: боевая техника джихадистов выглядит так, как будто только что сошла с конвейера завода. Ранее была информация, что турецкие военные резко увеличили помощь боевикам поставками техники, оружия и боеприпасов, чтобы остановить продвижение Сирийской арабской армии.