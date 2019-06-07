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Иерархи Латвийской православной церкви теперь должны быть гражданами Латвии

Политика

Это даст возможность «избежать влияния из-за рубежа»

Рига, 7 июня 2019, 14:14 — REGNUM  Сейм (парламент) Латвии 6 июня в срочном порядке принял поправки к закону о Латвийской православной церкви, согласно которым все её иерархи, в том числе митрополиты, епископы и кандидаты на эти должности обязаны быть гражданами Латвии. Как указывает «Голос Балтии», поправки приняты в окончательном чтении.

Кроме того, вводится требование, по которому митрополитами и епископами могут быть утверждены только те, кто проживает в Латвии последние десять лет.

Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш заявил, что такие меры помогут укрепить автономию церкви, руководство которой находится за пределами Латвии. Это даст возможность «избежать влияния из-за рубежа», и тем самым «укрепить государственную и общественную безопасность».

Сообщается, что в ходе подготовки проекта консультировались как с самой Латвийской православной церковью, так и с министерством иностранных дел.

Латвийская православная церковь является самоуправляемой церковью в составе Московского Патриархата. С 1918 по 1940 годы она была частью эмигрантской церкви и окормляла оказавшихся в Латвии после Гражданской войны в России белогвардейцев.

Комментаторы в сети предполагают, что следующим шагом станет приобретение томоса в Константинополе, а также, введение нормы о том, что все раввины должны быть латышами по национальности.

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Политическая жизнь Латвии
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