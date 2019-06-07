Париж передал властям Перу три предмета культурного наследия — МИД Франции

Париж, , 14:15 — REGNUM Париж передал три предмета культурного наследия, обнаруженных таможенной службой Франции властям Перу, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«В посольстве Перу в Париже 6 июня 2019 года генеральный директор таможенным службы Родольф Гинц передал послу Перу во Франции Кристине Ронкильо три древние статуэтки, обнаруженные таможенной службой Франции», — говорится в заявлении министерства Франции.

Известно, что три древние статуэтки были обнаружены при проверке посылки из Перу одному жителю Франции. В сопроводительном документе указывалось, что эти предметы старины являются копиями. Эксперт подтвердил, что статуэтки подлинные и принадлежат чанкайской культуре периода (1100 и 1450 гг. н. э).

«Я приветствую качество нашего сотрудничества с Перу по этому вопросу, которое позволило вернуть эти предметы старины, незаконно вывезенные из Перу. Франция полна решимости бороться с незаконным оборотом культурных ценностей и по-прежнему ведет активную мобилизацию на многостороннем уровне в сфере защиты культурного наследия», — прокомментировал ситуацию глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, в 2018 году таможенные службы Франции обнаружили почти 15 тыс. предметов, представляющих культурную ценность.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции проходит неделя стран Латинской Америки и Карибского бассейна