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Класс энергоэффективности Украины соответствует букве G — Зубко

Политика

«Нам нужно двигаться к классу А»

Киев, 7 июня 2019, 14:42 — REGNUM  Уровень энергоэффективности на Украине соответствует букве G, заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, сообщил 7 июня парламентский телеканал «Рада».

"И эта буква G отвечает вообще всему классу энергоэффективности сейчас в стране. Поэтому сейчас нам нужно двигаться к классу А, классу B, классу С, как это происходит практически в европейских странах», — рассказал министр.

Зубко подчеркнул, что повысить класс энергоэффективности на Украине позволит поддержка государством фонда энергоэффективности, а также инструментов по типу «тёплых кредитов» — дешёвых займов, предназначенных для утепления жилья.

При этом, министр отметил, что модернизация и утепление старого жилья, построенного в 60-х годах XX века, практически ничего не даёт.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина успеет запастись топливом к отопительному сезону, но в этом случае компания не сможет выплатить дивиденды, которые требует правительство Украины.

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