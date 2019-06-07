«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

Москва, , 13:58 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем развивается в неблагоприятном для России направлении — с течением времени доля сырьевых товаров в российском экспорте растёт, в то время как из Китая всё чаще импортируются машины и оборудование. Об этом заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Хвалят рост нашего товарооборота. Но 75% российского экспорта нефть, 10% — древесина. Из-за того, между прочим, горят наши леса, потому что продажные бизнесмены их поджигают, а на деле вывозят всё в Китай», — заявил Платошкин.

«Я китайцев не упрекаю. Если мы готовы продать всё за деньги, они берут и покупают. Берут деньги в Америке — у них профицит большой — и скупают за доллары всё наше сырьё. Но товарооборот растёт за счёт вывоза сырья. Что в этом хорошего?» — подчеркнул он.

Между тем, по его словам, 60% китайского экспорта в Россию составляют машины и оборудование.

«Наши станки покупали до поры до времени на металлолом. Сейчас не покупают. Только 10% китайского экспорта к нам — это текстиль, которым они раньше были знамениты. Теперь они продают нам машины», — добавил эксперт.

Отметим, что за первый квартал 2019 года товарооборот между Россией и Китаем составил около 24,17 млрд долларов, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода в 2018 году. При этом экспорт из Китая в Россию за период январь-март вырос на 3,7% до 0,65 млрд долларов, а импорт из России в КНР — 4,7% до 13,52 млрд долларов.