Главы регионов объяснили результаты рейтинга инвестиционного климата АСИ

Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Москва поднялась на две позиции и впервые возглавила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Республика Татарстан продвинулась на одну строчку вверх, а Тюменская область, также сохранившая место в тройке лидеров, опустилась на две позиции.

Результаты национального рейтинга 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татария ранее трижды возглавлял национальный рейтинг — в 2015, 2016 и 2017 годах. Тюменская область лидировала по итогам 2018 года. Москва постепенно улучшала свои результаты, и впервые добралась до высшей строчки рейтинга.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, инвестиционный климат в любом регионе формирует совокупность множества факторов.

«В Москве это гигантский механизм, более двух триллионов инвестиций в основной капитал, накопленные инвестиции, которые привлекут следующий инвестиции. Просто так, сделать что-то одно, чтобы выйти на перовое место в рейтинге АСИ, невозможно», — подчеркнул Собянин, комментируя результаты исследования.

К лидирующей группе снова вплотную приблизилась Калужская область, «отыгравшая» за год сразу девять позиций. Впервые в «двадцатку» попали Новгородская и Смоленская области Башкирия. Новгородская область поднялась на 15 позиций в рейтинге и заняла 14-е место.

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Комментируя такое резкое изменение позиции в рейтинге, губернатор Новгородской области Андрей Никитин в первую очередь поблагодарил бизнесменов своего региона за высокую оценку работы областного правительства области и своей работы как губернатора.

«В прошлом году мы с 53-го места попали на 29-е, и это, конечно, была прекрасная динамика, но это совершенно не та позиция, на которой находятся такие лидеры, как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область, Москва, Тула. И мы безусловно понимали, что надо двигаться дальше, иначе трудно объяснить инвесторам, почему они должны выбрать именно наш регион. Во-первых, благодаря экспертам АСИ мы провели очень серьезную работу над ошибками, проанализировали все те вещи, где мы не дотянули, и составили «план быстрых побед».

Во-вторых, мы ужесточили свои внутренний требования к целевым моделям, те федеральные целевые модели, которые есть, мы поставили в более жесткие рамки на 2019 год по сокращению сроков.

В-третьих, мы активно использовали лучшие практики, пользовались базой лучших практик АСИ, и с удовольствием анализировали и воспроизводили все те практики, которые есть в других регионах.

В-четвертых, мы постарались максимально дифференцировать свое инвестиционное законодательство, для того, чтобы в зависимости от развития района, от развития территории можно было бы получить льготы, так, чтобы было удобно, чтобы небольшие инвестиционные проекты заходили в территории, где можно развиваться с максимальным количеством льгот», — рассказал Андрей Никитин.

Подводя итоги презентации рейтинга АСИ, помощник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что первый вывод, который можно сделать, наблюдая динамику рейтингов инвестиционного климата субъектов РФ, это вывод о том, что модель бизнеса и власти в регионах изменилась.

«Еще пять лет назад абсолютно доминировала модель работы с якорными инвесторами, точечная работа создания эксклюзивных условий для якорных инвесторов. Безусловно, исключения были, например, в Калужской, Белгородской областях, в Татарстане, в Москве…», — сказал Белоусов.

По мнению помощника президента РФ, эта модель не работала на доверие, не создавала доверия между предпринимателями и властью. Сегодня пришла новая модель, в которой ядром являются те факторы, которые никогда не рассматривались как факторы роста.

«Это, в первую очередь, открытость, это справедливость по отношению к предпринимателю, это уважительность и простота процедур… Именно эта модель позволяет двигаться региональным властям в сферу развития бизнеса», — подчеркнул Андрей Белоусов.

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