США против Китая: «Эскалация конфликта вскоре пройдёт точку невозврата»

Москва, , 13:39 — REGNUM В конце июня 2019 года в Осаке состоится саммит G20, и это событие может стать ключевым в современной истории, поскольку окончательно определит ход конфликта между Китаем и США. Об этом заявил востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Точка невозврата будет достигнута 28−29 июня в Осаке, где пройдёт «двадцатка». Уже объявлено, что там будет встреча Трампа с Си Цзиньпином и, возможно, Путин тоже с Трампом встретится. Если тогда не будет какого-то компромисса, который до сих пор возможен, то тогда зима станет близко», — заявил Тавровский.

Эксперт напомнил, что в ходе своего последнего визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин объявил новую эпоху в российско-китайском стратегическом партнёрстве.

«Я думаю, что это не просто очередное словоблудие. Я думаю, что на сей раз это политическая реальность, поскольку мир, начиная с 2019 года, находится в новой ситуации. Особенно Китай. Поскольку Америка и Китай уже вступили в эпоху холодной войны», — указал Тавровский.

После нескольких «попыток откупиться от бизнесмена Трампа», китайцы поняли, что на самом деле они столкнулись с межцивилизационным конфликтом, указал политолог.

«Директор по планированию политики в Госдепартаменте США Кирон Скиннер так и сказала, что холодная война с Китаем будет похлеще, чем холодная война с Советским Союзом. Я думаю, что мы вступаем в новую эру стратегического партнёрства, и я думаю, что встреча в Москве это не окончательная точка», — подчеркнул Тавровский.

Отметим, что ранее директор по планированию политики в Госдепартаменте США Кирон Скиннер заявила о том, что Советский Союз «принадлежал к белой расе» и потому исходил из одинаковых с Западом философских и этических ценностей, чего нельзя сказать о Китае, у которого якобы «свой набор понятий о добре и зле».