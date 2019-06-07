Три года «Нафтогаз» работает без финансового плана — правительство Украины

Киев, , 13:59 — REGNUM С 2016 года компания «Нафтогаз» работает без утверждённого финансового плана, заявил вице-премьер министр Украины Владимир Кистион, сообщило 7 июня информационное агентство «Укринформ».

"В течение последних трёх лет компания НАК «Нафтогаз Украины» не утверждает финансовый план, то есть работает без финансового документа. Думаю, что здесь есть вопрос, над которым нужно работать и народным депутатам, и правоохранительным органам», — прокомментировал он эту ситуацию.

Кистион добавил, что с 2016 года расходы на зарплату сотрудников «Нафтогаза» выросли на порядок.

«Если посмотреть, сколько финансовых ресурсов расходуется лишь на содержание аппарата «Нафтогаза», то с 2016 года эти средства увеличились в 10 раз, — рассказал чиновник. — Если было 800 млн гривен, то только на аппарат в виде зарплаты тратится более 3,5 млрд гривен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата Украины выяснила, что деятельность «Нафтогаза» фактически неподконтрольна государству, а фактические расходы компании существенно превышают запланированные.

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