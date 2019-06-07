Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

Москва, , 13:26 — REGNUM В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Читайте также: Госдума законом регулирует цены на лекарства

Также согласно документу, опубликованному сегодня, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации, держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарат при наступлении определённых случаев должен «перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену».

Также отмечает, что зарегистрированная предельная отпускная цена на жизненно важные лекарственные препараты может быть увеличена один раз в календарный год, а вот снижать цену на лекарство можно неограниченное количество раз.

Также в сюжете: Госдума приняла закон о госрегулировании цен на важнейшие лекарства

Как сообщало ИА REGNUM, закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства Госдума РФ приняла в третьем чтении 23 мая. Правительственная инициатива направлена на регулирование цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Речь идёт о ценах на 735 наименований лекарств, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это, в частности, препараты для оказания помощи при сердечно-сосудистой, онкологической, при иммунологической и других патологиях.