США давят на Евросоюз и боятся Россию в Арктике: Радио REGNUM

Москва, 7 июня 2019, 14:00 — REGNUM
- Как США давят на ЕС по «Северному потоку — 2»;
- Пентагон считает, что Россия превратит Арктику в плацдарм для атаки;
- В ближайшие дни Польша получит чистую нефть по «Дружбе»;
- Российские пилоты остались без работы из-за проблем с дипломами;
- Севастополь уходит под воду из-за ливней.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1549.
Читайте ранее в этом сюжете: В Венгрии раскрыли цель санкций, в ООН поддержали РФ: Радио REGNUM