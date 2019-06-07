МИД Никарагуа: в июне в стране освободят участников попытки госпереворота

Манагуа, , 12:48 — REGNUM 18 июня в Никарагуа будут освобождены участники попытки государственного переворота, предпринятой весной-летом 2018 года. Об этом сообщило министерство иностранных дел (МИД) Никарагуа в пресс-релизе от 6 июня.

«Мы продолжаем готовить условия для освобождения 18 июня лиц, задержанных на основании неудавшейся попытки насильственного государственного переворота в апреле 2018 года. (…) Многие братья-никарагуанцы возвращаются в свои дома, семьи и общины в рамках «Плана безопасного возвращения и социальной и семейной интеграции», который осуществляет наша христианская и солидарная Республика Никарагуа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля по июль 2018 года в Никарагуа продолжались вооруженные столкновения и уличные протесты. Поддерживаемые со стороны США противники президента Даниэля Ортеги требовали свержения правительства. К августу в стране был наведен порядок, в настоящее время правительство Ортеги ведет периодические переговоры с оппозицией при участии зарубежных посредников.