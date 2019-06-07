Зеленский расставляет друзей на коррупционные потоки, как Порошенко — Ляшко

Киев, , 12:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначает своих друзей на коррупционные потоки, как это ранее делал экс-президент Петр Порошенко. Об этом 7 июня заявил с парламентской трибуны глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

При этом «радикал» не уточнил, что это за потоки и сферы экономики.

«Я прошу Зеленского не превращаться в Порошенко. В 2014 году Порошенко обещал открытые избирательные списки, посадить троих своих друзей и преодолеть коррупцию. Посадил не троих, а 33 своих друга на коррупционные потоки. Сегодня Зеленский делает тоже самое. Своих друзей и бизнес-партнеров сажает на те же самые коррупционные потоки вместо того, чтобы их перекрыть и направить деньги в бюджет», — сказал Ляшко.

Напомним, в мае президент Зеленский назначил своего лучшего друга и совладельца «Квартала 95» Сергея Шефиру первым помощником главы государства. Перед этим президент назначил главой администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии «Слуга народа» и одного из членов предвыборного штаба Андрея Богдана.

Ляшко раскритиковал президента и его команду за нежелание подписать закон об импичменте и временных следственных комиссиях без принятия закона о снятии депутатской неприкосновенности.

«Вчера представитель президента в Верховной раде Стефанчук начал выдумывать причины, чтобы не подписать исторический закон об импичменте и временных следственных комиссиях, который вчера приняла Верховная рада… Принятие этого закона — это торжество народовластия, когда парламент получает реальные инструменты контроля за властью от имени украинских граждан и устанавливается механизм ответственности президента, если он совершает преступления», — рассказал Ляшко.

Он призвал Зеленского «не выдумывать причины, чтобы ветировать закон» об импичменте.

«Это тест для Зеленского, если он ветирует этот закон, это значит, что он просто боится ответственности, что он продолжает создавать в стране отдельный клан государственных руководителей, которые неподконтрольны гражданам, которые вне закона, которые делают что хотят и ни за что не отвечают», — добавил Ляшко.

При этом он признал, что этот состав парламента не способен принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

«20 лет идут на выборы с лозунгами снятия депутатской неприкосновенности. Выборы заканчиваются, и все забывают, что обещали», — напомнил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня представитель президента в Верховной раде Стефанчук призвал парламент также принять закон о снятии неприкосновенности с депутатов.

«Мы сообщили Верховной раде, что было бы честно вместе с импичментом принять законопроект № 72 030 об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда бы мы честно и открыто шли бы на выборы, не будучи ограниченными какими-то специальными статусами. И президент, и депутаты имели бы возможность получить то, что есть во всем мире — процедуру отзыва. К сожалению, депутаты не вернулись ни к первому вопросу — о процедуре импичмента и вообще не включили рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности», — сказал Стефанчук.

По его словам, Раде нужно было принять отдельный закон об импичменте, как предлагал президент Зеленский, поскольку импичмент — отдельная конституционно-правовая процедура, которая не ограничивается регламентом работы парламента.