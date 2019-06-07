Песков прокомментировал возвращение Саакашвили на Украину

Москва, , 12:26 — REGNUM У президента России Владимира Путина есть более важные дела, чем следить за деятельностью бывшего главы Грузии, экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отношение российского лидера к возвращению политика на Украину.

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Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР

Официальный представитель Кремля напомнил, что Путин был первым, кто предложил вернуть Саакашвили украинское гражданство. Песков также отметил, что повестка дня главы государства очень насыщенная и его больше волнуют проблемы страны.

«Вопросы гражданства Саакашвили занимают далеко не первое место в повестке дня Путина, и не могут занимать место», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство. 29 мая политик вернулся в Киев.

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5 июня мэр украинской столицы Виталий Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии УДАРа, лидером которой он является. Кличко заявил, что его партия будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Ранее представитель украинского президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Саакашвили может войти в команду главы государства Владимира Зеленского.

Как признался сам Саакашвили, у него нет никаких политических амбиций на Украине. Политик отметил, что будет в этом вопросе осторожен и пока не видит себя частью «местного политического процесса».

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