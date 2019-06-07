В «Самопомощи» боятся, что Зеленский ведет тайные переговоры с ДНР и ЛНР

Киев, , 12:25 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно привлечь Великобританию и США к переговорам по Донбассу. Об этом 7 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции «Самопомич» Елена Сотник.

По её словам, Киеву нужно продолжать попытки инициировать Будапештский формат переговоров.

«Вопрос в том, в каком формате Зеленский начнет переговоры, будут ли туда привлечены достаточно сильные партнеры Украины — Великобритания и США. От этого зависит очень многое. Для нас — граждан Минск всегда был закрытым. Мы никогда не знали, что там происходит, о чем там договариваются», — сказала Сотник.

При этом она раскритиковала президента за временное засекречивание «дорожной карты» по переговорам в Минске.

«Извините, оправдания, что мы чего-то боимся, что нам кто-то будет мешать что-то реализовывать стратегию, нет, вы должны её огласить. Это в первую очередь в интересах Украины. А если в этой стратегии есть угрозы национальной безопасности и целостности. Или они собираются напрямую вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, а Россия займет позицию наблюдателя и миротворца? Не приведет ли это к тому, что в Европе скажут: «Так у вас тут гражданская война, все понятно. Вы же напрямую ведете переговоры, вы договариваетесь»… Очень много рисков. Эти закрытые форматы очень опасны для внутренней украинской политики», — полагает Сотник.

Как сообщалось, 6 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что «дорожная карта» президента по переговорам в Минске не будет публичной как минимум до 19 июня. Киев намерен согласовать новый план переговоров с Кремлем с партнерами по Нормандскому формату.

«Мы пока не делаем «дорожную карту» публичной по двум причинам: первая причина — это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной», — рассказала Мендель.

По её словам, «дорожная карта» касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.