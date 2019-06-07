Ленобласть заметно улучшила свою позицию в рейтинге АСИ

Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который обнародован 7 июня на ПМЭФ-2019, Ленинградская область заняла девятое место, улучшив свой результат на три позиции — в 2018 году регион был в этом рейтинге на 12-м месте.

Таким образом, Ленобласть одновременно вошла в десятку лидеров рейтинга и десятку регионов роста по итогам прошлого года.

«Ленинградская область всегда была в лидерах по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, и количеству предприятий, по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Но у нас были и сложности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, подведением инженерных коммуникаций», — напомнил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он пояснил, что руководство региона совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) познакомилось с лучшими практиками других регионов и применило их в Ленинградской области.

«Это удалось благодаря поддержке АСИ, институтов поддержки бизнеса, и, безусловно, высокой оценке нашего бизнеса. Нам есть над чем работать, есть к чему стремиться и шаг за шагом двигаться к амбициозной задаче — попасть в тройку лидеров рейтинга», — добавил губернатор Ленинградской области.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив с 2014 года. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В рейтинге 2019 года первое место заняла Москва, второе — Татария, третье — Тюменская область, четвертое — Калужская область, пятое — Санкт-Петербург, шестое — Тульская область, седьмое — Московская, восьмое — Белгородская область, девятое — Ленинградская область, десятое — Ульяновская область.

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