Южная Корея и Новая Зеландия будут сотрудничать в сфере ВПК

Сеул, , 13:49 — REGNUM Южная Корея и Новая Зеландия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие двусторонних отношений в области военной промышленности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно меморандуму, обе стороны будут активно продвигать производство военной продукции и содействовать развитию оборонной промышленности. Кроме того, будут активизированы обмены военной информацией.

Правительство Южной Кореи ожидает, что это соглашение станет основой для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере ВПК и позволит в перспективе реализовать совместные проекты, например, создание боевой техники.

Южная Корея и Новая Зеландия уже сотрудничают в экономической сфере. Так, в апреле южнокорейский судостроитель Hyundai Heavy Industries Co. запустил в эксплуатацию новый танкер, построенный по заказу Новой Зеландии за 323 миллиона долларов. Как ожидается, судно под названием Aotearoa будет доставлено и введено в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, обе страны являются близкими союзниками США в АТР.