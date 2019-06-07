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Зачем Александру Шохину «перестройка-2»

Политика

Для большинства граждан бывшего СССР и их потомков слово «перестройка» — скользкое, лживое, разрушительное

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Александр Шохин использует слово «перестройка» в положительном смысле, в то время как для большинства граждан бывшего СССР и их потомков это слово — скользкое и лживое, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 июня, комментируя высказывания главы Российского союза промышленников и предпринимателей, сделанные в ходе работы экономического форума в Петербурге.

Как сообщалось ранее, Шохин сравнил ситуацию в России с периодом перестройки, отметив, что «мы близки к повторению пройденного». Вслед за объявлением программы ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста «спустя год-другой» началась и перестройка, «программа институциональных реформ», сказал глава РСПП.

«Наша страна действительно всё более отчётливо делится на различные части, которые перестают понимать друг друга. В частности, употребляют слова в противоположном смысле.

Судя по тому, что говорит Александр Шохин, он слово «перестройка» понимает и использует в положительном смысле. Для большинства граждан бывшего СССР и их потомков, граждан России — особенно, это слово скользкое, лживое, разрушительное, противное.

Перестройка была не «программой институциональных реформ», а программой разрушения страны и народа.

И главное: Шохин совсем нас за малоумных держит, когда говорит о реформах по типу «перестройки» в контексте необходимости ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста? Ведь после неё всё рухнуло: и темпы, и рост, и страна, и люди!

Правда, такие, как Шохин, в эти годы и сделали своё состояние. Видимо, теперь они свои капиталы хотят удвоить», — отметил Михаил Демурин.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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