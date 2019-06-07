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Россия снова отправила тысячи тонн пшеницы в Северную Корею

Политика

Поставки осуществляются в рамках оказания гуманитарной помощи

Пхеньян, 7 июня 2019, 12:44 — REGNUM  Из России в Северную Корею прибыла ещё одна партия пшеницы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление посольства России в КНДР.

Россия оказывает Северной Корее гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы, чтобы помочь стране справиться с последствиями засухи и нехваткой продовольствия. Объём партии составил 2895 тонн; несколькими днями ранее в КНДР прибыла партия 1100 тонн пшеницы. В феврале, марте и апреле Россия также отправляла несколько тысяч тонн пшеницы, однако общее количество не уточняется.

По данным Всемирной продовольственной программы, в прошлом году КНДР столкнулась с сильнейшим неурожаем в результате которого производство продуктов питания снизилось до уровня 2008 года. В результате, 10 миллионов человек, или 40% населения страны, испытывают острую нехватку пищи. Поставленная гуманитарная помощь будет направлена детям и беременным женщинам, заявили в посольстве.

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Зарубежная хроника
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