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Северная Корея недовольна тем, что ее называют «страной-изгоем»

Политика

США регулярно называют КНДР изгоем

Пхеньян, 7 июня 2019, 13:33 — REGNUM  Министерство иностранных дел Северной Кореи выразило протест против публикации в США доклада, в котором КНДР названа страной-изгоем. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В северокорейском МИД посчитали, что подобное наименование своего партнёра по диалогу подрывает переговорный процесс и является сигналом о переходе к конфронтации. Ранее в США был опубликован доклад Indo-Pacific Strategy Report, в котором КНДР именуется не только страной-изгоем, но и угрозой безопасности, так как обладает межконтинентальными баллистическими ракетами и ядерным оружием, способным достичь территории США.

Кроме того, в Пхеньяне обратили внимание на возраставшую военную активность вооруженных сил США, нацеленную на оказание давления на КНДР. МИД КНДР предостерёг США от дальнейшей эскалации, предупредив о том, что КНДР примет мощные меры противодействия агрессии.

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Зарубежная хроника
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