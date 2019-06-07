38North: в Северной Корее работает завод по обогащению урана

Пхеньян, , 13:20 — REGNUM Эксперты американского исследовательского центра 38North зафиксировали подозрительную активность на северокорейском заводе по обогащению урана. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Эксперты проанализировали новые снимки с коммерческих спутников, на которых заметно передвижение грузовиков, оборудования и персонала ядерного центра Йонбён. Предположительно, в грузовиках, которые регулярно прибывают в Йонбён, находится жидкий азот — это свидетельствует о функционировании ядерного комплекса и возможном производстве обогащённого урана. Эксперты не могут назвать точный объём обогащённого урана, которым располагает КНДР, однако известно, что в работе находится около 4000 центрифуг для обогащения, а на вооружении Северной Кореи стоит от 20 до 30 ядерных боезарядов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын еще на февральском саммите в Ханое предложил США закрыть ядерный комплекс в Йонбёне в обмен на ослабление санкций. Однако тогда переговоры провалились, и с тех пор наблюдается застой в диалоге между США и КНДР.