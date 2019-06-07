Готовится визит Путина в Саудовскую Аравию

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Готовится визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил подготовку визита российского лидера в ближневосточное королевство, отметив, что точные даты поездки пока не определены. Песков пообещал проинформировать о датах визита сразу же как только они станут известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума встретились российский министр энергетики Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. Они обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и заседание Совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано 10 июня в Москве.

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