Депутаты Северо-Запада РФ просят корректировки законов о мусорной реформе

Петрозаводск, , 11:58 — REGNUM Депутаты, входящие в Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России (ПАСЗР) заявили о необходимости корректировки федерального законодательства в связи с переходом регионов на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). На конференции ПАСЗР в Петрозаводске депутаты приняли документы в поддержку внесения изменений в два федеральных закона: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об отходах производства и потребления».

С инициативой внесения поправок выступили карельские депутаты.

Поправки в закон «Об отходах производства и потребления» направлены на снижение транспортной составляющей в структуре стоимости услуги регионального оператора по обращению с отходами. Законопроект предусматривает возможность накопления ТКО в местах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

«Речь идёт об отдалённых малонаселённых поселениях с низкими объёмами накопления мусора. Наиболее актуальной эта норма является для районов Крайнего Севера», — пояснили разработчики законопроекта.

Изменения в 131-й федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимы в части уточнения вопросов местного значения.

«Практика реализации мусорной реформы показала, что на местном уровне возникают вопросы и проблемы при правоприменении положений федерального законодательства — формулировка «участие в организации» муниципальных образований в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, не конкретизирована и вызывает затруднения у органов местного самоуправления в толковании и понимании при реализации данного вопроса местного значения», — говорится в пояснительной записке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. В этом году 69 регионов начали перестройку системы. В ходе реализации реформы в ряде из них уже выявились проблемы — в частности, связанные с вывозом мусора из отдаленных малонаселенных сел и деревень.