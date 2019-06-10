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После выборов в ЕП юг Европы остается краснозелёным

Политика

Итоги выборов в Европарламент

После выборов в ЕП юг Европы остается краснозелёным
Иллюстрация: Marionetki.net

Брюссель, 10 июня 2019, 04:39 — REGNUM  Несмотря на мощное наступление евроскептически настроенных правых европейских партий, выборы в Европарламент продемонстрировали прочные позиции левых еврооптимистов в странах Южной Европы. С чем связан этот успех и как видят европейские левые будущее Евросоюза, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

В Германии и Франции левоцентристы находятся в провальной ситуации — избиратель не пожелал проголосовать за них на майских выборах, такая же судьба постигла их единомышленников из Великобритании. Не лучше выступили и левые радикалы, включая традиционные компартии, вслед за социалдемократами и они уступили первые места европейским правым. Тем не менее, Мальта, Португалия и Испания твердо удержали главенство левых сил в своем политическом раскладе; важным фактором, способствовавшим их успеху, являются их достижения в качестве правящих партий и популярность выдвинутых ими глав правительств.

Что же касается отношения к будущему Евросоюза, социалисты продолжают оставаться в рамках еврооптимизма, предполагая, что борьба за здоровую экологию и управляемую миграцию приведет ЕС в светлое будущее. И если локомотивы европейской экономики разуверились в таком подходе, то юг ЕС остается оплотом левоцентристских социалистических настроений.

Читайте подробности в статье Руслана Костюка «ЕС: левые бастионы отступают на Юг».

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