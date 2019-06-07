В Кремле рассказали о шансах на встречу Путина и Трампа в Осаке

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Шансы на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке есть, заявил 7 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Шанс безусловно есть, — сказал Песков. — То, что они встретятся и увидят там друг друга — это однозначно, но будет ли встреча — пока непонятно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США попросили российскую сторону о встречу на высшем уровне. Детали этой встречи обсуждал в середине мая 2019 года во время визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео.

Предварительно условлено, что встреча глав двух государств пройдет на полях саммита G20 в японской Осаке, который состоится в конце июня.

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