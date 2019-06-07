Последний способ надавить: о конфликте США и Турции из-за С-400

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Решение США — последний способ оказать давление на Турцию, будет ли такое давление эффективным, станет ясно уже в ближайшие недели, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 7 июня, комментируя сообщения об отказе США принимать турецких пилотов для обучения полетам на F-35.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что такое решение Вашингтона коснется тех пилотов и технического персонала, которые еще не прибыли в США. Вашингтон не устраивает намерение Турции приобрести у России С-400, напоминает издание.

«Судя по всему, речь идёт о последнем возможном механизме давления США на Турцию в вопросе закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Проводя переговоры, американское руководство показывает туркам, что оно уже начало процесс заморозки контракта на истребители пятого поколения F-35.

Возымеет ли такое последнее предупреждение эффект, мы узнаем совсем скоро. Первые поставки С-400 ожидаются уже в июле 2019 года», — отметил Леонид Нерсисян.

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