Президент Кении продлил срок полномочий главы Центробанка

Найроби, , 11:54 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кениатта продлил срок полномочий главы Центробанка Патрика Нджороге, передает Citizen TV.

В сообщении телеканала говорится, что с четверга, 6 июня 2019, Нджороге будет находиться на посту главы Центробанка Кении еще четыре года. Срок пребывания на посту может быть продлен один раз.

Впервые Нджороге был назначен на данную должность в июне 2015 года. До назначения Нджогоре, получивший экономическое образование в США, работал в качестве советника в Международном валютном фонде.

Первый срок Нджороге на посту главы Центробанка Кении был связан с введением правительством в 2016 году ограничений на ставки коммерческого кредитования и введением моратория на выдачу новых лицензий коммерческим банкам в 2015 году.