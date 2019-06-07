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Президент Кении продлил срок полномочий главы Центробанка

Политика

Он будет находиться на посту следующие четыре года

Найроби, 7 июня 2019, 11:54 — REGNUM  Президент Кении Ухуру Кениатта продлил срок полномочий главы Центробанка Патрика Нджороге, передает Citizen TV.

В сообщении телеканала говорится, что с четверга, 6 июня 2019, Нджороге будет находиться на посту главы Центробанка Кении еще четыре года. Срок пребывания на посту может быть продлен один раз.

Впервые Нджороге был назначен на данную должность в июне 2015 года. До назначения Нджогоре, получивший экономическое образование в США, работал в качестве советника в Международном валютном фонде.

Первый срок Нджороге на посту главы Центробанка Кении был связан с введением правительством в 2016 году ограничений на ставки коммерческого кредитования и введением моратория на выдачу новых лицензий коммерческим банкам в 2015 году.

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